上半年哈国对华出口额达55亿美元

哈通社/努尔苏丹/10月12日 -- 2021年上半年，哈中双边贸易额达98亿美元，同比增长7.4%。

其中，哈萨克斯坦自中国进口产品总额43亿美元，向中国出口产品总额55亿美元。

今年年初以来，哈萨克斯坦向中国出口小麦15.48万吨、大麦8.82万吨、钙及白垩磷酸盐360万吨、铁矿石及精矿370万吨、煤炭8.51万吨、41亿立方米天然气和其他。

哈萨克斯坦从中国进口的货物有：412.1吨糖果（不含巧克力）、130万吨药品、119.4吨化肥、7.75万米油毡、3.27万吨针织品与服装、140万平方米瓷砖和砖块。

据悉，为稳定国内粮食价格，哈萨克斯坦粮食联盟已决定不再将本季新收小麦出口，转为供应国内所需。

在哈萨克斯坦贸易额结构中，中国占总贸易额的18.2%，占出口结构的17%，进口结构的20%。

2021年上半年，中国对哈萨克斯坦的直接投资总额为5.087亿美元，比2020年同期增加了63.7%。

中国投资者在哈萨克斯坦的主要投资项目为：制造业（27亿美元）、运输物流业（26亿美元）以及贸易（18亿美元）。

【编译：木合塔尔·木拉提】