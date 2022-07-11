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    10:54, 11 七月份 2022 | GMT +6

    首都新房价格全国最高 每平米超55万坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/7月11日 -- 据国家统计局数据显示，截至2022年6月底，哈萨克斯坦二手房价格涨幅为0.4%。

    租金大幅下降，这是2018年10月以来的首次。6月份，二手房房价下跌了1.1%，努尔苏丹推动了整个市场，租房价格下降了3.4%。

    同时，新建住房的价格持续上涨。但新建住房价格增长基本与市场趋势无关，而是与建筑材料成本的增长有关。6月份，新房每平方米平均价格上涨1.1%。

    东部的新建住房价格涨幅明显。在乌斯卡曼市，新房价格一个月内上涨5.8%，二手房价格上涨了3.6%，租金上涨了2.7%。在塞梅市，新建住房增势强劲，涨幅达4.2%

    在努尔苏丹和奇姆肯特，新房价格更加昂贵，涨幅分别为2%和1.2%，但二手房市场的价格几乎没有变化，增幅分别为0%和0.1%）。

    阿拉木图房价也略有增长：新房价格上涨0.2%，二手房价格上涨0.4%。

    在南部地区，克孜尔奥尔达州房屋价格涨势引起了人们的关注：二手房价格上涨3.4%，租金上涨了2.3%。塔拉兹二手房价格上涨了1.8%。

    首都努尔苏丹的住房价格仍然是全哈最昂贵的：新建住房的平均价格为55.64万坚戈/平米，二手房的平均价格为63.66万坚戈/平米。

    塔拉兹的最低房屋价格分别为16万坚戈和26.52万坚戈，克孜尔奥尔达新建住房最低价格为17.52万坚戈/平米，二手房最低价格为26.04万坚戈/平米。

    奇姆肯特的新建住房估计为47.2万坚戈/平米，阿拉木图的新建住房价格略低，为45.13万坚戈/平米。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 黄金储备
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