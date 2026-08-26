创造5.5万个就业岗位 阿拉套市67个项目投资总额达69亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开阿拉套市委员会会议，讨论落实总统关于新城发展、特殊法律制度建设、基础设施升级和招商引资等方面指示的进展情况。

别克帖诺夫表示，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将阿拉套市（Alatau City）项目定位为具有战略意义的项目，未来有望推动国家发展迈上新的水平。

阿拉套市管理局首席执行官阿利舍尔·阿布德卡德罗夫介绍，目前阿拉套市投资项目库已增至67个，投资总额约69亿美元，预计可创造约5.5万个就业岗位。

目前，百事公司（PepsiCo）和Sunny Paper项目正处于积极实施阶段。Mars Petcare KZ、Griffin Logopark、DanaFlex和G-Trans Service等公司的大型生产及物流项目已经启动。新城旗舰项目之一Iconic Complex正在进行开工准备，KIND K-Smart Town项目也在持续推进。

阿拉套市还制定了330公顷区域综合开发方案，规划建筑总面积达530万平方米，相关总体规划和可行性研究预计于2026年底前完成。

在进一步招商引资方面，目前正在研究多个大型项目，包括Full Vision Capital的可持续航空燃料和绿色能源项目、韩国科学技术院（KAIST）科研机构分支项目、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（CIMC）的物流、数据中心和数字基础设施项目，以及中国机械工业集团有限公司（Sinomach）的高科技农业综合体项目。

此外，有关方面已就设立哈韩联合投资基金、建设Hyundai Green Food生产物流综合体、引入Lotte Hotels & Resorts参与Iconic Tower项目，以及与Doosan Enerbility开展能源合作、与Korea Airports Corporation推进城市空中交通项目、与Hyundai Motor Company发展智慧出行和氢能技术等达成部分协议。

阿拉套加密城市（Alatau Crypto City）建设也在推进。阿拉套市方面已与哈萨克斯坦国家银行共同制定“Tokenization by Default”概念，目前已有43家国际及哈萨克斯坦企业表示有意参与资产代币化项目。计划于2026年底前启动一批代币化项目，总规模最高可达1000万美元。

会议还重点讨论了城市工程和交通基础设施建设。目前规划实施26个基础设施项目。在电力供应方面，Kokpa-1变电站改造工程已启动施工安装；供水和排水领域部分项目已进入施工收尾阶段，其余项目已确定承包商。

道路基础设施方面，计划对61.2公里道路实施中修，并新建15公里公路。

按照规划，阿拉套市工程管网、交通、社会和数字基础设施将适度超前建设。相关融资将结合财政资金、政府和社会资本合作机制，以及私人和准国有部门投资等多种渠道。

此外，阿拉套市计划在今年年底前通过一揽子涉及营商环境、数字资产等领域的规范性文件，并正与国际咨询机构ARUP Group和BCG合作制定至2040年的城市战略总体规划以及至2055年的详细发展规划。

会议结束时，别克帖诺夫要求继续推进各项目落地实施，并确保阿拉套市重点发展任务按既定时间节点完成。