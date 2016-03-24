新西兰更换国旗公投初步结果：56.6%民众支持保留现国旗

哈通社阿斯塔纳3月24日电 据外媒报道，24日晚，新西兰关于国旗变更的公投得出了初步结果：56.6%的民众支持保留现用国旗。此前公投中选出的国旗替代方案（银蕨叶旗帜）获得了43.2%的支持率。本轮公投的正式结果预计将于下周三（3月30日）公布。

据英国《卫报》报道，新西兰民众对于传统的、带有英国殖民史痕迹的国旗的支持使得新西兰总理约翰·基（John Key）大受挫败，长期以来，约翰·基致力于推动国旗的变更，甚至有评论认为，已第三次连任的总理约翰·基试图将变更国旗作为自己的重要政治遗产之一。

去年12月15日，在第一次国旗设计全民公投中，凯尔·洛克伍德（Kyle Lockwood）设计的以银蕨叶和南十字星为主要图案、黑白蓝配色的旗帜在诸多备选方案中脱颖而出，成为最受新西兰选民喜爱的备选国旗方案，得以与新西兰现用国旗在公投中"对决"。

过半数新西兰民众对于现用国旗的支持是因为在他们看来，新的国旗替代方案看起来并没有很惊艳，也没有太大不同。对于他们而言，维持原有的生活方式和对历史的延续或许更为重要。

新西兰退伍军人协会（RSA）会长克拉克（BJ Clark）告诉《新西兰先驱报》记者，这是"一个令人鼓舞的、强烈的民主行动"。"新西兰军人服役的原因有很多，但其中最重要的原因之一就是为了维护我们持续的生活方式。"克拉克说，"这是令人振奋的，许多新西兰人行使了他们说话的权力，保住了旗帜。"

奥克兰理工大学历史学教授保罗·穆恩（Paul Moon）表示，变更现有国旗就像是"切断"新西兰的历史。"我们被告知我们需要一个新国旗，因为我们是个‘更多元'、‘更独立'、‘更具活力'的国家。除了这些陈词滥调之外，我们需要变更国旗的前提条件是有缺陷的。旗帜，就如同我们的名字，伴随着我们的成熟，是我们存在的意义。"

除了旗帜的设计，新西兰政府为更换国旗而花费的预算也颇受质疑。如来自卡特顿（Carterton）的牙医威廉·尼尔森（William Nelson）所说："我认为我们对此谈论得过多，也花费了过多不必要的金钱。"

而国旗变更运动的支持者尽管暂时失利，但也仍不失信心。

新西兰"变更国旗"运动主席路易斯·霍尔曼（Lewis Holman）表示，尽管他对公投结果"失望"，但他认为，公投并不是结束，而只是个开始。

"今天新西兰民众公投的结果与我们最初的设想所差无几。这说明我们赢得了国旗需要改变的辩论，我们只是在投票过程和新国旗的设计方面有所失误。"霍尔曼补充道，"我确实认为，（国旗的变更）将会在未来十年内发生。公投拉开了辩论的序曲，这不是结束，这仅仅是个开始。"