新冠肺炎全球确诊人数逼近560万 近35万人死亡

哈通社/努尔苏丹/5月26日 – 新冠病毒全球感染人数正在逼近560万人。

根据哈国新冠肺炎疫情信息官方平台统计，截至5月25日，全球范围内的COVID-19确诊病例为5 588 356人，其中 347 873 人死亡，2 365 719人康复。

美国仍是全球疫情最严重的国家，一天内又有532人病逝，使累计死亡人数达到9.8万。

巴西确诊人数位居全球第二，死亡人数超过2.3万。

虽然有所缓解，但俄罗斯依然是独联体中疫情最严重的国家，也是全球确诊人数第三高的国家。

全球疫情最严重的十个国家累计确诊/单日新增情况：

美国: 1706226 / +19790

巴西: 376669 / +13051

俄罗斯: 353427 / +8946

西班牙: 282480 / +0

英国: 261184 / +1625

意大利: 230158 / +300

法国: 182942 / +358

德国: 180789 / +461

土耳其: 157814 / +987

印度: 144950 / +6414

除俄罗斯以外的独联体地区各国累计确诊/单日新增情况：

白俄罗斯: 37144 / +946

乌克兰: 21245 / +259

哈萨克斯坦: 8969 / +428

摩尔多瓦: 7147 / +54

亚美尼亚: 7113 / +452

阿塞拜疆: 4271 / +149

乌兹别克: 3189 / +25

塔吉克斯坦: 3100 / +171

吉尔吉斯: 1433 / +30

格鲁吉亚: 731 / +1





【编译：木合塔尔·木拉提】