卡拉干达州将投资560亿发展煤炭精炼企业

哈通社/努尔苏丹/9月30日 -- 斜体字报消息，卡拉干达州州长杰恩斯·哈斯姆别克日前透露，该州将建设投资达560亿坚戈的煤炭精炼企业，该项目的建设被列入了该州商务支撑计划的主要项目清单。

从2022年到2025年，在该计划框架下，计划实施35个投资项目，投资金额达6322亿坚戈，将创造7.3万个新就业岗位。其中最大的战略项目是Qaz Enrichment有限公司(投资达559亿坚戈)的精炼厂。»

根据环评草案，该厂建设工程将于2021年9月开始，并计划于2023年3月竣工。企业将设在卡拉干达州的Nurinsky区，与Shubarkol Komir控股公司的中西部煤矿地段分别相距1.9公里和0.9公里。

项目设计年产能为720万吨。原材料将由Shubarkol Komir控股公司提供一部分，约750万吨，占总量的65%。该厂产品将销售给能源和冶金行业企业。

Qaz Enrichment有限公司于2021年6月6日注册。该公司创始人是Yerlan Nigmatulin，其资产包括在卡拉干达经营的几家企业，一家浓缩厂、一家铁合金厂和一家铸造厂。

卡拉干达州的煤炭加工水平较低。相应的工业是指生产用于冶金工业的焦炭的精矿。根据2021年1-8月统计数据，该州共开采了2160万吨煤炭，总计金额为1164亿坚戈。

很长一段时间以来，该地区Karagandy CCI有限公司的Kuznetsk和 Shubarkol露天煤矿的煤炭深加工综合设施的建设工作一直被推迟，其计划产能为每年100万吨柴油。2021年，NC KazMunayGas控股公司将其在该项目中的份额进行拍卖。

卡拉干达州是哈国传统煤炭产区，占哈萨克斯坦全部煤矿开采量的三分之一。其最大储量集中在卡拉干达盆地(437亿吨)和Shubarkol油田(14亿吨)。

此前有消息称，在2021年下半年，Shubarkol Komir控股公司计划启动建设一个特种焦炭生产厂，计划年产能为40万吨，项目投资约399亿坚戈。

【编辑：木合塔尔·木拉提】