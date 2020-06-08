10:45, 08 六月 2020 | GMT +6
独联体新冠患者总数超过57万 单日新增1.16万例
哈通社/努尔苏丹/6月8日 – 6月7日单日，独联体9个成员国合计新增1.16万多例新冠确诊病例。
根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情官方信息平台数据，截至6月8日10时，独联体9个成员国的合计确诊病例总数达到了 570 448 例。
俄罗斯仍是目前独联体中疫情最为严重的国家。该国目前累计确诊病例已达467 673例，昨日单日新增病例8 984例。
白俄罗斯确诊人数居第二位，累计已达48 630例，单日新增879例。
亚美尼亚累计确诊人数13 130，超过哈萨克斯坦成为独联体中确诊数量第三多的国家，该国单日新增人数为766.
哈萨克斯坦昨日新增165例，累计确诊人数达12 859例，在独联体国家中确诊人数居于第四位。
其他5个独联体成员国确诊病例总数及单日新增情况分别为：
摩尔多瓦: 9700 / +189
阿塞拜疆: 7553 / +314
塔吉克斯坦: 4529 / +76
乌兹别克: 4331 / +237
吉尔吉斯斯坦: 2007 / +33
此外，乌克兰目前累计确诊病例已达26 999人，昨日新增485例病例。格鲁吉亚累计确诊809例，新增1例。
【编译：木合塔尔·木拉提】