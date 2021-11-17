全球疫情：日增确诊超57万例 累计逾2.5亿例

哈通社/努尔苏丹/11月17日-- 据外媒综合报道，截至努尔苏丹时间11月17日4时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例255016065例，累计死亡病例5128415例。

全球单日新增确诊病例575143例，新增死亡病例8343例。

数据显示，美国、德国、英国、俄罗斯、土耳其是新增确诊病例数最多的五个国家。

美国、俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、德国是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国累计确诊新冠肺炎病例48134129例，累计死亡病例785813例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例138223例，新增死亡病例1745例。

根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的最新数据，截至当地时间11月16日0时，德国累计新冠肺炎确诊病例5077124例，较前一日新增32048例；累计死亡病例97980例，较前一日新增265例。

当地时间11月16日，英国卫生和社会保障部公布的最新疫情数据显示，过去24小时，英国新增新冠肺炎确诊病例37243例，累计确诊9637190例；新增死亡病例214例，累计死亡143159例。

根据早前报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增1 058例新冠确诊病例，当天共有2 298名确诊患者康复出院。 截至目前，全国累计新冠感染病例 959 526例，其中有919 170人痊愈出院，12 474人病逝。