哈萨克斯坦有570万人口积极参与系统性体育健身活动

哈通社/努尔苏丹/2月24日 – 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿克托特·拉伊穆库洛娃称，计划通过一系列激励性措施，至2025年将哈萨克斯坦国民参与系统性体育运动的比例提升至35%。

据其介绍，目前哈萨克斯坦共有570万人系统性的参与体育运动，这占到了全国总人口的30.6%。

作为保障哈萨克斯坦跻身世界前30个发达国家的国家规划方案的一部分，文体部计划采取一系列激励性的举措，至2025年，将这一数据提升至至少35%。

部长指出，长期系统性的健身和参与各类型体育运动，将有效地提升国民的身体健康和精神状态，增强体抗力，延长寿命。

她表示，2019年文体部举办了超过5.3万多场旨在宣传健康生活方式和推广体育健身运动为目的的活动，参加人数超过了680万人次。

值得一提的是，在今天举行的马吉利斯（议会下院）政府时段中，议员古丽米拉·伊辛巴耶娃指出，与60%的国民普遍参与系统性健身运动的美国、日本、加拿大和欧盟等发达国家，以及55%的国民积极健身的俄罗斯等国相比，哈萨克斯坦公民的体育参与程度仍然较低。

【编译：木合塔尔·木拉提】