新冠肺炎：东京新确诊570人感染新冠 再创新高

哈通社/东京/11月27日 —— 据共同社报道，日本东京都27日通报新确诊570人感染新型冠状病毒。超过本月21日的539人，再创新高。

据报道，东京本月新增感染者累计8567人，单月感染人数也超过了8月的8125人，刷新最高纪录。比今夏更严重的疫情持续。累计感染者达39649人。住院患者中，重症者比昨日增加1人至61人。

据东京都政府介绍，新增感染者按年龄段从多到少依次为：20多岁147人、30多岁120人、40多岁76人、50多岁67人。重症风险较高的65岁以上老年感染者为86人。

考虑到从接受检测到得出结果并向都政府报告花费时间，东京都作为参考公布的本月24日检测数首次超过了9000份。可能受截至23日的三连休期间医疗机构休诊的影响而有所增加。

单日感染人数上次达到500人以上是在本月21日。东京的感染人数进入本月后更趋严峻，都政府19日把疫情警惕指标上调至4个级别中最高的“疫情正在扩大”。此外还以几乎东京全境为对象，要求提供酒类的餐饮店和卡拉OK店在本月28日至12月17日期间把营业时间缩短至晚上10点。