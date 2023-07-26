联合国报告：去年气候灾害致亚太地区经济损失约达570亿美元

哈通社/阿斯塔纳/7月26日--据中新网报道，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会25日发布的最新报告显示，气候变化引发的灾害对亚太地区构成日益严重的威胁，与气候灾害有关的损失巨大。仅在2022年，该地区就发生了140多起灾害，导致7500多人死亡，6400多万人受到影响，经济损失估计达570亿美元。

这份题为《亚太灾难2023》的报告预测，在假设升温2摄氏度的情况下，与灾害有关的死亡和经济影响每年将造成近1万亿美元的损失，占该区域地区生产总值的3%。若不立即采取行动，气温上升将导致灾害风险超过警戒线，危及可持续发展。报告进一步显示，太平洋小岛屿发展中国家等最脆弱的次区域将面临更为严峻的粮食和能源安全问题。

报告指出，自2020年以来，亚太地区近几十年来的死亡人数呈下降趋势，受自然灾害影响的人数也在下降。将2020年以后的平均水平与过去十年(2010至2019年)相比，死亡人数减少了63%，受影响人数减少了57%，经济损失减少了38%。报告称，这一下降是该地区加强灾害预测、提高认识和增强抵御能力的结果。

尽管与最近十年相比，2022年亚太地区发生的气候灾难事件较少，但报告强调，其带来的巨大危害不容忽视。其中，洪水在亚太地区造成了最多的死亡人数和最多的经济损失。同时，洪水也是2022年影响人数最多的气候灾害，仅巴基斯坦就有超过3000万人受到影响。