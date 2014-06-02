《福布斯》百大权势女性出炉 彭丽媛排57位

哈通社阿斯塔纳6月2日电，据国际在线消息， 《福布斯》杂志28日公布了其2014年100名最具权势的女性排行榜。其中，德国总理默克尔排名第一位，这是她第9次登顶此榜单。

榜单中有9位现任国家元首，包括拔得头筹的德国总理默克尔在内，她们管理着6.41亿公民，她们的国家国民生产总值的总和为11.1万亿美元。榜单中还包括28位著名公司的CEO。《福布斯》称，这100位权势女性在社交媒体上共计拥有超过8.12亿粉丝。 《福布斯》在评选理由中表示，默克尔是德国东西部统一后，来自前东德的首位政治明星，她也是欧盟的骨干成员和最初的设计者之一。 2004年，《福布斯》第一次评出全球百大权势女性，在过去的11份榜单中，德国总理默克尔上榜10次，并9次高居首位。 榜单的前十位依次为德国总理默克尔、美联储主席耶伦、盖茨夫人米琳达•盖茨、巴西总统罗塞夫、国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜•拉加德、美国前国务卿希拉里•克林顿、通用汽车CEO玛丽•巴拉、美国第一夫人米歇尔•奥巴马、"脸书"首席运营官谢丽尔•桑德伯格以及IBM公司CEO弗吉尼亚•罗曼提。 另外，韩国总统朴槿惠排名第11位，英国女王伊丽莎白二世排名第35位，彭丽媛排名第57位。