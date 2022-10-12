前八个月哈萨克斯坦化工产品产值达5817亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 -- 哈萨克斯坦的化工业产品的产量和出口量正在增长，今年1-8月，该行业产值达5817亿坚戈，比去年同期增加了72%。化工企业虽然部分原材料产量«下滑»，但在价格上涨的带动下，并未出现亏损。

根据哈国家统计局的数据，今年1-8月，哈国化工企业的产量（吨）增长了11.8%。在产值方面，增长率要高得多，达到72%。在此期间，这些公司的收入超过了5810 亿坚戈，而去年同期为 3400 亿坚戈。这种不成比例的趋势是由国际市场上许多类型的商品的高需求和重新估价造成的。

哈萨克斯坦工业和出口中心提供的数据显示，今年1-7月，哈萨克斯坦化工企业的商品出口额大幅增长至9.007亿美元，而去年的出口额要少得多，为5.56亿美元。这些产品的主要买家分别是俄罗斯 (29%)、摩洛哥 (11%) 和中国 (10%)。

部分类型的出口商品海外交货量减少了，但以出口金额计算则有所增长。其中包括肥料等重要的农业生产资料。根据哈萨克斯坦对外经济活动统计资料，今年1-8月，全哈出口化肥总金额超过1.11亿美元，实物出口量则比去年同期减少四分之一。但工厂并没有亏损，他们多赚了74%。

哈萨克斯坦QazTrade贸易政策发展中心的分析师表示，2022年，化肥价格上涨的主要原因是全球市场供应不足，需求急剧增加，其他原因还包括地缘政治危机、俄乌冲突。

此前数据显示，今年1-7月的工业生产产值增长2.7%。与欧亚经济联盟的其他国家相比，这个数字并不是最高的，在增长率方面，吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚处于领先地位。