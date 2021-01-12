央行：国家基金资产总额为587亿美元

哈通社/努尔苏丹/1月12日--央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫在12日举行的政府例行会议上表示，目前，国家基金的资产总额为587亿美元，比去年同期减少了31亿美元。

根据初步数据，截至2020年12月31日，黄金和外汇储备为357亿美元，同比增长67亿美元，主要得益于黄金价格上涨，使得黄金投资组合增长了47亿美元至236亿美元。

央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫在12日举行的政府例行会议上说：“作为黄金和外汇储备一部分的自由兑换货币资产增加了20亿美元，这得益于卡拉恰甘纳克财团在补偿框架内的资金流入，亚洲开发银行的贷款，以及二线银行向央行外汇账户的资金流入。国家基金的资产总额为587亿美元，比去年减少了31亿美元，主要是由于执行反危机措施和石油价格下跌导致支出超过收入。”

尽管市场波动，但国家基金在2020年全年的投资收入仍然为正，达到41亿美元，即增长7.5％。

此外，央行行长还表示，由于石油和天然气凝析油出口下降，导致商品出口下降了18.2％（即79亿美元），至353亿美元。由于投资和中间商品的进口减少，导致商品进口下降了9.6％（即28亿美元），降至264亿美元。

【编译：阿拉依】