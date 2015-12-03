哈萨克斯坦网络普及率排名世界第58位

哈通社阿斯塔纳12月3日电 联合国专门机构国际电信联盟（ITU）日前发布《衡量信息社会报告（2015）》（以下简称《报告》），反映2015年全球信息通信技术（ICT）发展情况，对各国家和地区ICT发展指数（简称IDI指数）进行排名。

在全球167个国家和地区中，哈萨克斯坦IDI排名第58位，相比2010年排名上升4个名次。哈萨克斯坦最新IDI指数值为6.20，高于全球平均水平（5.03），显著高于亚洲国家平均水平（4.70）和发展中国家平均水平（4.12）。

IDI指数是衡量各国家和地区ICT发展水平的综合评价指标，从ICT接入、ICT使用以及ICT技能三个维度，选取11个分项指标加权计算得出。其中，ICT接入包括固定电话普及率、移动电话普及率、人均国际出口带宽、电脑家庭普及率、互联网家庭普及率共5个指标；ICT使用包括网民普及率、固定宽带人口普及率、移动宽带人口普及率共3个指标；ICT技能包括成人识字率、中等教育毛入学率、高等教育毛入学率共3个指标。

根据《报告》，IDI指数排名前十的国家是韩国、丹麦、冰岛、英国、瑞典、卢森堡、瑞士、荷兰、中国香港、挪威。

欧亚经济联盟国家中，俄罗斯IDI排名第45位（6.91）、白俄罗斯第36位（7.18）、吉尔吉斯第97位（4.62）。

中国最新IDI指数值为5.05，排名第82位。

《报告》称，目前上网人数已达32亿，占全球人口的43.4%，而全球蜂窝移动订户接近71亿，蜂窝移动信号现已覆盖95%以上的世界人口。（编译：塔尔）