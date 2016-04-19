哈萨克斯坦求职者中每58人就有一人熟练掌握汉语

哈通社阿斯塔纳4月19日电 日前，哈萨克斯坦猎头公司HeadHunter Қазақстан对国内经济活动人口中的求职者所掌握的语言种类进行了统计分析。

统计显示，在所有外语当中，英语是哈萨克斯坦国内使用最为广泛的外来语言。目前国内求职者中的74.3%熟练掌握英语。

占第二位和第三位的，分别是德语（6.3%）和土耳其语（4.6%）。

此外，求职者中的2.6%掌握法语，1.7%掌握汉语技能。

在掌握多门外语的求职者中，第一外语依然是英语，而第二外语和第三外语分别是德语和土耳其语。

法语和汉语也成为了掌握多门外语技能者中常出现的外语选项。

另据统计显示，国内求职者中年龄在20-30岁之间的人占求职者总数的一半以上（56.5%），30-40岁之间的求职者占比为24.6%，40-50岁的求职者占比为8.6%。

值得一提的是，通过网络求职平台寻找工作的求职者中，"高龄求职者"的数量正在逐渐增加。统计显示，40岁以上的求职者已经占到了网络求职者的12.6%。

在求职网站hh.kz上注册的求职者中，大多数人拥有6年以上的工作经验。

其中，23.4%的注册用户拥有3-6年工作经验，20%的注册用户拥有1-3年的工作经验。

仅有不足一年工作经验或无工作经验的注册用户，仅占15.1%。（编译：塔尔）