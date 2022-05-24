哈国天然气入户普及率今年有望超过58%

哈通社/努尔苏丹/5月24日 – 能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫24日表示，哈萨克斯坦在2021年实现了对总人口的57%提供的稳定天然气供应。

在24日召开的政府例行工作会议上，能源部部长说：

-根据2021年的统计结果，哈萨克斯坦的天然气供应水平达到了人口总数的57.67%，换句话说，全国有11个地区的居民实现了天然气管道入户。总体而言，天然气管道入户工作，正根据2015~2030年的计划表有序进行当中。-

部长表示，鉴于近几年国民对天然气的消费需求不断增长，为保障国内天然气市场的稳定和持续供应，能源部携手哈萨克天然气公司，正在制定旨在完善国内天然气运输体系的《天然气化总体方案》。

能源部长表示，该方案的实施资金将通过预算拨款、哈萨克天然气公司和其他不违背法律规定的来源进行融资。

其中，2022年共和国预算将为天然气化项目提供458亿坚戈资金支持，此外还有501亿坚戈的附加拨款。目前正在开展133个天然气化项目的建设，这将惠及14.6万人口的93个定居点。

阿克硕拉科夫指出，在相关项目实施下，预计2022年哈萨克斯坦天然气普及率将达到人口总数的58.43%。

【编译：木合塔尔·木拉提】