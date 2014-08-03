新疆莎车暴恐案击毙59名暴徒抓捕涉案人员215人

哈通社阿斯塔纳8月3日电，据天山网报道，8月2日下午，中国新疆维吾尔自治区召开党委常委（扩大）会议，通报莎车县7月28日严重暴力恐怖袭击案件情况。

报道称，经过当地公安机关全力侦查，7月28日发生在中国新疆莎车县的严重暴力恐怖案件已基本查清。这是一起境内与境外恐怖组织相互勾连，有组织、有预谋、计划周密、性质恶劣的严重暴力恐怖袭击案件。案件造成无辜群众37人死亡（其中汉族35人、维吾尔族2人），13人受伤，31辆车被打砸，其中6辆被烧。处置过程中，击毙暴徒59人，抓捕涉案人员215人，缴获"圣战"旗帜以及大刀、斧头等作案工具。 据悉，现查明，2013年以来，努尔买买提（真名努拉买提•萨吾提，莎车县艾力西湖镇人）与境外"东伊运"组织勾连，组织人员收听收看暴恐音视频，宣扬民族分裂和宗教极端思想，逐步形成了以其为头目的暴恐团伙。今年斋月以来，该团伙选择偏僻地点，以吃斋饭为名多次聚集，通过非法"台比力克"活动，煽动拉拢人员，制定犯罪计划，准备作案工具。28日凌晨，该团伙成员蒙面手持刀斧袭击艾力西湖镇政府、派出所。暴徒还在巴楚-莎车公路上设置多处路障，分别在10个地点拦截打砸焚烧过往车辆，杀害无辜群众，持刀斧威逼群众参加暴恐活动。途经此地的墩巴克乡乡长吾拉木江•托呼提和乡纪委书记阿不都艾尼•吐尔地严厉斥责暴徒行径，惨遭杀害。