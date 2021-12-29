能源部长出席独联体电力委员会第59次会议

哈通社/努尔苏丹/12月29日 – 独立国家联合体电力委员会第59次会议12月28日以线上模式举行，哈萨克斯坦能源部部长马赫祖穆·米尔扎哈利耶夫出席会议。

会议对全球气候议程和独联体成员国正在实施的气候政策进行了讨论。

在会上，米尔扎哈利耶夫介绍了哈国能源部门的脱碳情况，并指出哈国面临的重要任务是向低碳发展和向无碳经济转型。他还谈到了旨在落实托卡耶夫总统在 2020 年 12 月联合国气候峰会上制定的到 2060 年实现碳中和目标的措施。

他表示，哈萨克斯坦目前正在制定至 2060 年实现碳中和的学说。根据相关学说，哈萨克斯坦将通过引入新技术，减少温室气体的排放量，逐步引导经济向低碳模式转型。

能源部长指出，哈国目前正在大力建设可再生能源项目和天然气发电项目，这一能源系统更新的概念反映在哈萨克斯坦到 2035 年的能源平衡中。

此外，为了落实总统的指示，政府批准了哈萨克斯坦2020-2030 年水电行业发展计划。

具体来说，哈国计划到2030年实现两个具体目标：1.将可再生能源份额提升至15%；2.将天然气发电份额提升至25%。

能源部长最后表示，哈方支持在2022年在哈萨克斯坦举办独联体国家首脑正式会晤期间，在哈线下举办电力委员会第60次会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】