哈萨克斯坦59组旅客列车接入星链 卫星互联网覆盖持续扩大

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正持续推进旅客列车卫星互联网大规模覆盖工作。该项目根据总统关于发展数字基础设施、引入现代技术和提升旅客运输服务质量的指示实施。

截至2026年9月8日，Starlink卫星互联网已覆盖31条线路上的59组旅客列车，共涉及770多节车厢。按照计划，到9月底将有50条线路、124组列车接入卫星互联网，覆盖车厢数量将达到1235节。

2025年，哈萨克斯坦曾在阿斯塔纳—阿拉木图、阿斯塔纳—乌斯卡曼、阿斯塔纳—布拉拜、阿斯塔纳—塞梅以及阿拉木图—曼格斯套等线路开展一网（OneWeb）和星链（Starlink）低轨卫星系统试点。2026年，该项目进入大规模推广阶段。

目前，卫星互联网已覆盖多条客流量较大的铁路线路，包括努尔卓勒—阿拉木图、努尔卓勒—乌斯卡曼、努尔卓勒—乌拉尔、努尔卓勒—彼得罗巴甫尔、阿拉木图2站—乌斯卡曼、克孜勒奥尔达—塞梅、阿克托别—阿拉木图1站、曼格斯套—阿克托别、乌拉尔—曼格斯套、阿克托别—阿特劳以及巴甫洛达尔—阿拉木图等方向。

引入卫星互联网将有助于提高旅客服务质量和出行舒适度，并在列车上打造现代化数字环境。

旅客在乘车途中可通过网络与亲友保持联系、处理工作事务、在线学习，以及使用政府、银行等各类数字服务。

通过卫星通信接入互联网的速度最高可达100 Mbps。低轨卫星技术还可在铁路沿线偏远地区提供网络连接，尤其适用于传统地面通信网络覆盖有限的区域。

旅客可免费使用基础网络套餐，其中通过WhatsApp和Telegram发送文字消息无需额外付费。对于需要使用更多互联网服务或更大流量的旅客，还提供额外付费套餐。

卫星互联网的推广也将为列车进一步发展多媒体、信息及其他数字服务提供技术基础。