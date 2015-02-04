中国哈萨克族“猎鹰世家”揭开5兄弟训鹰之谜

哈通社阿斯塔纳2月4日电，据中新网报道，中国新疆青河县阿热勒乡喀让格托海村居住着猎鹰5兄弟，在当地因训鹰而声名远扬。他们继承了祖祖辈辈的训鹰的历史，乡亲们称他们是"猎鹰世家"。

猎鹰5兄弟中，老大杰恩斯别克今年47岁，已有11年的猎鹰史，老二别尔德别克的猎鹰史为16年，是5兄弟中的猎鹰史最长的一个，老三托合什的猎鹰史为8年，老四波拉提的猎鹰史为7年，老五是31岁的伊玛木阿合扎木，今年也是他猎鹰生涯的第二年。

老二别尔德别克从小经常帮父亲准备猎鹰的用具，給鹰喂食，山底呼唤猎鹰，为猎鹰展示假猎物等，是父亲当年猎鹰的得力助手，父亲相信他能绝对胜任猎鹰技艺。因此，父亲在辞世前所有猎鹰技巧及训鹰方法都传授给了他，就这样，别尔德别克继承了这一神圣的传家宝--猎鹰技艺。

别尔德别克说，哈萨克族的训鹰方法十分严格，一些训鹰方法看似简单但有符合科学道理，所以训鹰他们的成功率很高。据别尔德别克回忆，小时候听家里人说，爷爷伊撒•阿吾巴克尔也是当年的猎鹰爱好者，其猎鹰技艺远近闻名。 当地一些哈萨克老人给记者讲述，哈萨克人的猎鹰技艺代代相传，两年前，新疆青河县举办了首届猎鹰比赛，这一古老的传统技艺得到了弘扬，"我们做为训鹰者，我值得自豪。"别尔德别克说。

"去年我们县有举办的第二届猎鹰比赛；天寒地冻，零下30多度的寒冷没能阻挡前来观看的万名观众。在那次的猎鹰聚会上我们5兄弟闪亮登场的一幕，我终生难忘"。

就在前几天，2015年的猎鹰比赛刚刚结束，他们5兄弟如愿参加了比赛。为了让这一技艺永传，猎鹰5兄弟中老四的儿子，上双语二年级的布拉力很接近猎鹰，他总是要求做猎鹰助理。他不停地跟着他父亲，在这猎鹰5兄弟的身边随时都能目睹他的身影。 记者亲眼目睹了猎鹰人的艰辛和训鹰的整个过程。捉住雄鹰或在高山悬臂的巢中掏来小鹰后，首先给其戴上皮制的眼罩，必须使它什么也看不见，然后进行必要的训练，训鹰的第一步则首先是采用水喷法、减食法和熬震法来发打掉它的威风，消除它的野性。 别尔德别克说，这样的训练都是在室内完成，而更重要的训练是在室外，首先第一步是呼叫猎鹰，猎鹰被置于距离自己约200米的山坡上，然后呼唤猎鹰重新回到手臂；第二步是猎鹰人站在山顶上让鹰观察山下的动静，而他的助手用白色的长绳子拖着狐狸皮在山下雪地上来回走动，直到猎鹰发现并扑向假狐狸。这样的动作一天不知要重复多少次，人累了，马乏了，鹰困了。 最后，经过短暂休息，猎鹰人将猎鹰从一座高山上放飞，在天空盘旋片刻后顶住地面的猎物，然后高空直下，猛然向地面冲刺，一下子抓住了快马拖着的假狐狸，驯鹰人立刻驱马赶到，从猎鹰的爪子下取回"猎物"。这就是训鹰所要的成果，做好这猎鹰出猎前的所有准备，也是猎鹰工作成功的一半。 训鹰期间所有猎鹰中，金雕是一种凶猛而灵敏的动物，它所向无敌的猎杀能力使其成为哈萨克人崇拜的图腾，但要让桀骜不驯的金雕成为人类的挚友，并不是一件容易的事。金雕在训鹰每天只能喂给300至500克鲜肉，而到2月中旬以后一直到11月中旬它们的食肉量达到每天8公斤。做为训鹰的5兄弟，每天需要在家照看牲畜又要耕作农田，同时，还时刻不能耽误猎鹰的生活及每天其所需的基本训练。他们面对生活很开心，因为猎鹰是已经是他们生活的一部分。