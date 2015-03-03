哈萨克斯坦5名富豪入选福布斯亿万富翁排行榜

哈通社阿斯塔纳3月3日电，福布斯杂志2日发布2015年全球亿万富翁排行榜，我国5名富豪进入排行榜。他们分别是：波拉特•沃帖穆拉托夫，阿利江•伊布拉吉莫夫，铁木尔•库利巴耶夫、迪娜拉•库利巴耶娃以及弗拉基米尔•金。

57岁的企业家 波拉特•沃帖穆拉托夫，以26亿美元的身价名列该排行榜第714位，其身价较去年增长4亿美元。沃帖穆拉托夫是ATF银行的创始人，后将银行卖给了意大利裕信银行，赚得其第一桶金。之后，他投资创办了发放小额贷款的Kassa Nova银行和发放企业贷款的ForteBank银行。去年，ForteBank完成了对铁米尔银行和阿利亚恩斯银行的收购，巩固了其国内金融市场上举足轻重的地位，沃帖穆拉托夫的身价也随着增长。与此同时，沃帖穆拉托夫还持有丽思卡尔顿酒店公司（Ritz-Carlton）的股份，该公司在世界各地拥有众多酒店。

阿利江•伊布拉吉莫夫以17亿美元的身价名列排行榜847位，其身价较去年上涨5亿美元。伊布拉吉莫夫持有ENRC公司和欧亚银行的股份。ENRC是我国最大的矿产开采企业之一，而欧亚银行也是国内规模较大的银行之一。

名列排行榜第894位的 库利巴耶夫夫妇分别拥有21亿美元的身价，该数字去年为18亿美元。迪娜拉•库利巴耶娃持有我国最大银行之一的国民银行的股份。而铁木尔•库利巴耶夫持有众多国内外能源公司的股份，是俄罗斯天然气工业股份公司的成员。与此同时，库利巴耶夫还是哈萨克斯坦KAZENERGY协会、企业家协会以及拳击协会的主席。

铜矿大亨 弗拉基米尔•金以18亿美元的身价名列排行榜1054位。弗拉基米尔•金持有哈萨克斯坦矿业公司（原哈萨克斯坦铜业）的股份。

据悉，全球共有1826人进入福布斯杂志本次公布的第29届亿万富翁排行榜，比上年增加了181人。（编译：吴然 审校：林海）