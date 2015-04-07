哈通社阿斯塔纳4月7日电 据英国金融时报网7日报道，伊朗核协议方面的进展对油价产生的打压效果没有持续太久。

周一，全球原油基准布伦特(Brent)和美国原油基准西德克萨斯中质原油(WTI)价格均反弹逾5%，这在一定程度上源于针对伊朗新的原油供应可能多快进入市场的重新评估。

如果伊朗与联合国安理会常任理事国以及德国（被称为P5+1）上周五达成的框架协议在6月底敲定细节，那么针对伊朗的经济制裁有望开始解除。

受制裁影响，伊朗在石油输出国组织(OPEC)的排名已从第二大原油生产国下滑至2013年的第四，排在沙特阿拉伯、伊拉克和阿联酋之后。

摩根士丹利(Morgan Stanley)大宗商品策略师亚当•朗森认为，上周五石油市场对伊朗核协议消息的反应有些过度。他在周一写道："市场可能太快将框架协议理解为制裁解除了。伊朗核协议不会在6月30日之前达成，有可能会更晚达成，甚至有可能达不成。就算达成协议，国际原子能机构的核实也可能需要6个月以上时间。 "

他预测，即便最终达成协议，投资匮乏以及现有油田产量减少可能会限制石油出口在每日50万桶至70万桶之间，而非一些人担心的100万桶。

朗森辩称，来自伊朗的新的石油供应在更大程度上将是人们在2016年担忧的一个问题，届时市场应当处于吸收新增供应的更佳状态。

全球油价基准布伦特原油价格上涨5.3%，至每桶57.86美元，美国基准WTI上涨5.2%，至每桶51.71美元。

有消息称，沙特阿拉伯国有石油集团沙特阿美(Saudi Aramco)下调了面向亚洲客户的油价折扣（相对于地区基准）。这也促使原油价格反弹。

上周日，沙特阿美宣布将油价折扣从4月的每桶90美分下调至60美分，从而连续第二个月上调针对亚洲的售价。

油价飙升 因需求出现增长迹象

而华尔街日报认为油价周一飙升，缔造近两个月来最大单日涨幅，是受美国与亚洲需求出现增长的迹象提振。

华尔街日报网7日文章称，纽约商交所五月交割的轻质低硫原油期货上涨3美元，结算价报每桶52.14美元，涨幅6.1%。这是该期货2月3日以来最大单日涨幅，且是2月17日以来最高结算报价。

伦敦ICE交易所的布伦特原油期货上涨3.17美元，结算价报每桶58.12美元，涨幅5.8%。这是布伦特自2月3日以来最大单日百分比涨幅，也是3月26日以来最高结算报价。

一名交易员援引Genscape Inc.的数据称，俄克拉荷马州库欣在3月31日至4月3日间减少近30万桶原油库存。随着库欣的原油库存逼近历史水平，这是Genscape数据自12月初以来首次显示该关键存储与交割地点的原油库存下降。

这份数据为一直押注需求上升和其他料将逆转油价数月来跌势的原油多头增添动力。沙特阿拉伯在过去的这个长周末上调了针对亚洲买家的官方原油价格以及美元走弱，都提振国际原油需求增长的期望。

市场需求仍足够强劲来提升汽油与其他燃油的价格。Tyche Capital Advisors主管Tariq Zahir说，库欣的原油库存出现下降，可能是更多炼油厂把握机会、低价买进原油来生产其他成品油的迹象。