哈萨克斯坦工程院院士：实现国家5大改革目标需要全民共同努力

哈通社阿拉木图5月25日电 哈萨克斯坦阿勒法拉比国立大学教授、哈萨克斯坦工程院院士、哈萨克斯坦著名社会活动家库热赖•阿克阔什卡若娃今天在接受哈通社记者采访时说，实现国家5大改革目标需要全民共同努力。

阿克什卡若娃说："纳扎尔巴耶夫总统向全国人民展示了他超前的思想，这些思想的重要性和深度，我们有时无法彻底理解，纳扎尔巴耶夫总统提出的5大改革目标是具有深远意义的计划。他为哈萨克斯坦社会提出许多亟待解决的问题，我认为这很有必要。要实现改革目标需要一个精明强干的干部队伍，需要一批热爱自己事业的专家。" 她说，国家为年轻人充分享受信息资源和接受高质量教育提供了所有条件，所以，教育工作者的首要任务是，要引导大学生主动积累知识并努力运用得到的知识，要有目的地选择专业。要学会选择奋斗目标，也要懂得怎样实现自己的目标。

阿克阔什卡若娃说："纳扎尔巴耶夫总统说，实现改革目标每个哈萨克斯坦公民都有责任，我很有同感。每个人现在都要考虑，为实现改革目标我能做什么。所谓对改革的贡献就是每个公民做好自己的工作。国家的发展壮大与每个人的积极性、责任感直接相关。所以实现改革目标需要全民共同努力。"（编译：夏力）