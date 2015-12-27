芝加哥警察误杀有5个孩子的黑人妇女

哈通社阿斯塔纳12月27日电 据外媒报道，26日，美国芝加哥民众举行"黑色圣诞节"示威，抗议白人警察枪杀17岁黑人青年之际，芝加哥当地一名警察登门调查一宗家庭纠纷时，开枪击毙一名黑人大学生，并误杀一位有5个孩子的黑人母亲。死者家人指责警方反应过激。

消息称，这一涉及警察的枪击事件于26日凌晨约4时25分发生在西加菲尔德公园地区。

警长罗伊(Eugene Roy)在新闻发布会上表示，警方接到"家庭纠纷"报告而前往该处住宅调查，"警员们遇到一个攻击性个体导致开枪射击，造成两人致命的伤害。"库克县验尸官办公室证实，死者为19岁的大学生莱格里尔(Quintonio LeGrier)，以及一名有5个孩子的母亲-55岁的琼斯(Bettie Jones)。

警方当天晚些时候发表更新声明称，琼斯是不幸被意外击中而遇难的，警察部门对受害者的家人和朋友致以最深切的慰问。 两名死者是住在同一建筑内的邻居，均为黑人。警方没有透露开枪警员的种族，称所有涉案人员行政休假30天。

莱格里尔的母亲库克西(Janet Cooksey)向《芝加哥论坛报》表示，她的儿子在北伊利诺伊大学学习工程学，患有精神疾病，通过服药治疗重返学校。她称自己唯一的儿子身中7枪，"这太过分了"。

莱格里尔的父亲之前拨打911报警，称他的儿子拿着一个金属球棒威胁他且行为不太正常。这位父亲还打电话提醒楼下的房客也就是另一位死者琼斯，他的儿子有些愤怒，不要给他开门，除非警察来了。

琼斯的女儿说，自己在睡觉时听到枪声，起身后看到母亲颈部中枪倒在地上。其亲属透露，住在一楼的琼斯是被穿门而过的子弹击中的，被送往医院后被宣布不治身亡。两个家庭均指责警察反应过度。

警方透露的信息中没有说明死者当时是否有武器，或事发现场是否有录像记录。该案已交给负责监督执法部门的警察独立审查机构，该机构发言人梅里特(Larry Merritt)证实，正在对参与枪击的人员展开进一步调查，但尚不能公布任何细节。

芝加哥警方目前正接受联邦民权机构调查，处在风口浪尖。一名白人警察去年连开16枪击毙17岁黑人青年麦克唐纳的视频于今年11月公开后引起公愤，涉案警察被控谋杀罪，前警察局长被迫辞职，民众还呼吁市长伊曼纽尔下台。包括华盛顿特区、洛杉矶和旧金山在内的全美多个城市举行了"黑色圣诞节"示威游行，抗议种族歧视和警察枪杀黑人。