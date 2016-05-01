空袭阿勒颇5人丧生 美国警告叙利亚政府勿袭击平民

哈通社阿斯塔纳5月1日电 据美国之音消息，叙利亚政府军战机和武装直升机星期六对叙利亚北部城市阿勒颇由反叛武装盘踞地区进行的大约30次空袭，导致至少5人丧生。

根据设在英国的叙利亚人权了望台所说，自从4月22日以来，战火不断的阿勒颇已经有近250名平民死于炮击、火箭袭击和空中打击。死者当中包括在一家医院遇难的至少50人，那家医院在一次空袭中遭到攻击。

叙利亚暴力激增之际，国际红十字委员会警告说，战斗的不断加剧，会使得叙利亚最大城市、曾经的商业中心阿勒颇的很多人陷入人道主义灾难的边缘。

美国国务卿克里星期天将前往日内瓦，就叙利亚局势举行会谈。美国国务院星期六在一份声明中表示， 克里国务卿将就正在进行的，旨在再次确保叙利亚各地停止敌对行动的努力进行磋商。

克里国务卿致电联合国叙利亚问题特使以及叙利亚谈判协调员，为他的日内瓦之行做准备。国务院发言人科比表示，国务卿克里明确指出，结束阿勒颇的暴力，最终回到持久的、叙利亚全国范围的停战是当务之急。克里国务卿对阿萨德政权通过明显攻击无辜平民，持续加剧冲突表达了担忧。