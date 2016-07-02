5个月没发工资 里约警察忍无可忍

哈通社阿斯塔纳7月2日电 据外媒消息，距离巴西奥运会只有几周的时间，因为资金短缺拖欠工资，连打印纸都告急的里约热内卢州警察走上街头抗议，向游客警告称该州不安全。

据《卫报》当地时间28日报道，部分警察于周一到里约热内卢的国际机场外抗议，向游客打出标语："欢迎来到地狱。警察和消防员都没拿到工资。任何人到里约热内卢都不安全。"



还有抗议者在机场外的高速公路上写上标语："欢迎，我们没有医院！"



由于深陷财政危机，里约热内卢州于本月宣布进入财政紧急状态，各公共机构的资金都遭到了削减，包括警察部门。目前警方用的应急直升机都集体停飞；为了节省汽油费，一半以上的警车停运；部分警察的工资也被延迟发放。

为了抗议资金短缺，有300多名警察于周一走上街头举行抗议游行。

一名抗议者称大部分警局的打印机已经没有墨水和纸了；没有保洁人员打扫清洁；一些警局连供水都断了，无法使用厕所。连厕所用纸、笔、夹子、清洁用具都是附近居民捐献给警局的。

据法新社报道，一名警察称他已经有5个月没拿到过工资了。



佩雷拉（Beth Penna Pereira）是一名当地居民。她称自己因为钱包被偷去警察局报案，但警察却告诉她无法处理，因为"警局没有纸打印案件报告，打印机也坏了，警局有很长时间都没有物资供应了"。

为了缓解物资短缺，已经有社区志愿者开始为警局募集捐赠。

巴西政府上周宣布向里约热内卢州提供29亿雷亚尔（约合8.6亿美元）的紧急拨款，用于安保和基础设施建设，以保证奥运会顺利举行。但目前这笔资金还没到位。

今年的奥运会将于8月5日在里约热内卢市开幕，届时预计会吸引50万名外国游客。在奥运会期间，巴西政府计划派出8.5万名警察和士兵进行安保。

巴西正在经历其史上最严重的经济衰退，预计今年全国经济将萎缩近4%。

而里约热内卢州在这轮衰退中受到重创。该州严重依赖于石油开采地使用费作为财政收入，由于油价下跌政府收入也随之锐减。