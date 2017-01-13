达尼亚尔•叶留斯诺夫5月在北京举行职业拳击首战

哈通社阿斯塔纳 -- 据Fightnews.com网站消息，里约奥运会男子69公斤级拳击金牌得主达尼亚尔•叶留斯诺夫12日与美国一经纪公司签署协议，正式转战职业拳坛。达尼亚尔将于5月在中国举行自己的职业拳坛首战。

达尼亚尔说："很高兴转战职业拳坛，我对拳击有着浓厚兴趣，希望有朝一日能成为世界冠军、拳坛传奇人物。"



MJA Entertainments经纪公司经理迈克•阿勒塔姆尔说："达尼亚尔计划在北京举行第一场比赛，若一切顺利，有望在第二场或第三场争夺洲际冠军，并在两年内成为世界冠军。达尼亚尔出拳速度极快，拥有一名优秀拳手应有的气质，并且毫无畏惧。我相信在18个月内，他定能积累足够的经验，并在2年内展开世界冠军争夺战。"



达尼亚尔的父亲马拉特•叶留斯诺夫将担任他职业生涯教练。2月份，他将与MJA Entertainments经纪公司签署协议，并受训于美国职业教练。



值得一提的是，达尼亚尔的兄长达吾然•叶留斯诺夫也是一名出色的职业拳手，2014年起共进行6场比赛，赢得5场胜利，还有1场比赛以平手告终。达吾然也计划于近日同MJA Entertainments经纪公司签署协议。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】