“一带一路”国际合作高峰论坛5月将在中国举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国媒体报道，今年5月14-15日，"一带一路"国际合作高峰论坛将在中国首都北京举行。

据悉，这将是中国首次以"一带一路"建设为主题举办的最高规格的国际论坛。



贸易畅通是本次论坛的一个重要议题。



中国商务部新闻发言人孙继文在13日召开的例行新闻发布会上称，此次论坛对于解决当前世界和区域经济面临的问题，推动更有活力、更加包容、更可持续的经济全球化进程，促进开放型世界经济联动式发展，具有重大的现实意义和深远的历史意义。



目前已有近20位各国领导人确认与会，一些国家的部长级代表团、国际组织负责人、外国前政要、知名企业家、专家学者，也在受邀之列。



值得一提的是，自中国国家主席习近平2013年在访问我国期间提出“一带一路”构想以来，哈中两国围绕“一带一路”计划和“光明大道”计划，开展了一系列富有成效的经济合作。



目前，双方有51个国际产能合作项目，合计268亿美元的投资。



央行统计数据显示，2016年我国获得的外商直接投资总额为145亿美元，同比增长27.3%。中国对哈萨克斯坦投资6.239亿美元是第六大投资来源国。



2015年，哈中双边贸易额为105.67亿美元，占比为13.9%。中国已经成为了我国仅次于俄罗斯的第二大贸易伙伴。

【编辑：木合塔尔·木拉提】