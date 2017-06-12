泰媒：每年约有5万哈萨克斯坦游客到泰国旅游

哈通社阿斯塔纳 -- 据泰国《国民报》6月12日报道，泰国政府希望 "一带一路"倡议能够促进贸易和投资，增加从欧亚国家到泰国去旅游的游客数量，其中包括举办2017年阿斯塔纳世博会的哈萨克斯坦。

泰国驻哈萨克斯坦大使Nat Pinyowattanacheep表示，由于交通问题，从泰国运出的货物必须经由莫斯科才能运抵哈萨克斯坦，所以目前两国间的贸易值并不高，但是泰国希望"一带一路"的泛亚公路1号线(AH1)可以缩短运输时间。AH1将连接中国、越南和泰国，从而可以推动泰国和欧亚国家间的贸易往来。

"2017阿斯塔纳世博会结束之后，举办地点将被用作欧亚国家的金融俱乐部。哈萨克斯坦希望成为该地区的金融中心，就像迪拜是中东地区的金融中心一样。"Nat表示。

Nat还敦促泰国各企业进行自我调整，将该地区视为有食物需求的利基市场。他表示，在提供清真食物及粮食作物和椰子油方面，泰国有明显优势。他补充说，"如果泰国投资商在欧亚国家发掘投资机会，那将是一个好兆头。"

Nat表示，6月27日，泰国商务部将举行一个商业配对活动，让泰国商人与外国投资商就硬件、汽车零件、太阳能电池板、保健美容产品、化妆品、医药产品及食品和饮料进行洽谈。哈萨克斯坦有丰富的原油和矿产，人均GDP达1.8万美元每人。每年约有5万哈萨克斯坦游客到泰国旅游。Nat表示，泰国计划开展市场营销活动吸引更多哈萨克斯坦游客到访。

【编辑：木合塔尔·木拉提】