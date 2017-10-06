国际油价5日涨势重现

哈通社/阿斯塔纳/10月6日 - 伦敦和纽约证券交易所网上交易信息显示，5日国际油价在经历前几日的下跌后，重新开始上扬。

截止当天收盘，纽约商品交易所（NYMEX ）11月交货的WTI轻质原油期货价格上涨0.81美元，收于每桶50.79美元，涨幅为1.6%。



伦敦洲际交易所（ICE Futures） 12月交货的布伦特原油期货价格上涨1.2美元，收于每桶57.00美元，涨幅为2.2%。



分析人士指出，沙特国王萨勒曼访俄，并表示寻求同俄罗斯继续开展合作，以实现国际原油市场的稳定。 此消息令欧佩克和非欧佩克产油国达成的原油减产协议继续延长的可能性大增，为当天国际油价上涨提供了支撑。



俄罗斯总统普京本周表示，石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的非OPEC国家之间达成的减产协议可以延长至2018年底，以缓解供应过剩局面。这减产协议原定在2018年3月到期。



俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示，俄罗斯将支持其它产油国加入全球限产协议。



其他因素也重压油价，包括利比亚Sharara油田周三恢复生产，此前武装份子迫使该油田停产两日。



美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油出口升至198万桶/日，超过之前一周创下150万桶/日的纪录高位。