政治学家：纳扎尔巴耶夫总统的5大社会举措符合数百万人的利益

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 -- 《Qazaqstan》电视台董事会主席、政治学家叶尔兰•卡林5日表示，纳扎尔巴耶夫总统的5大社会举措符合数百万人的利益。

叶尔兰•卡林表示，纳扎尔巴耶夫总统今天制定了新的工作议程，并在议会联合会议期间以独特的方式呈献给社会，消除了社会中出现的谣言。



"纳扎尔巴耶夫总统的讲话主要面向普通人民群众，而不是政府官员。因此，总统的这5大社会举措在真正意义上来讲也可以说是下一个国情咨文。若纳扎尔巴耶夫总统1月制定了经济议程，而今天总统则就社会领域的稳定发展发表了新的指示。这不是一个简单的战术方案，而是一个严肃而全面的计划。纳扎尔巴耶夫总统的5大社会举措中的每一个都符合数百万人的利益。总统指出的社会计划将覆盖至少一半的人口，因此总统决定在电视观众面前以及议会上下院联合会议中发表讲话。"叶尔兰•卡林说。



据他介绍，纳扎尔巴耶夫总统明确了地缘政治领域各个方向的主要工作指示。其在思想方面是"精神文明复兴"，在经济方面是"数字哈萨克斯坦"，而在政治方面则是去年通过宪法改革明确的各项指示。



他还说道："今天，国家总统明确了旨在发展社会利益的新方向。"



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】