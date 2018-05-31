哈萨克斯坦裔加拿大黑客在美被判处5年监禁

哈通社/阿斯塔纳/5月31日 - 据加拿大CBC新闻报道，拥有加拿大国籍的哈萨克斯坦裔黑客卡热姆•巴拉托夫（Karim Baratov）本周二被美国旧金山法院判处5年监禁，并处25万美元罚款。

这名23岁的黑客承认了9项罪名，其中包括2014年针对雅虎用户的大规模网络钓鱼攻击。



美国检方指控称，巴拉托夫以及其同伴接受来自俄罗斯专门机构的雇佣，从事网络攻击和盗取信息的工作。



据悉，巴拉托夫自2010年以来通过网络攻击盗取并贩卖了至少1.1万多条个人用户信息，其中包括大量政府官员、议员和经济界人士的信息。



巴拉托夫的律师则强调，他与雇佣者素未蒙面，并不知道对方的身份，而且在对雅虎服务器进行攻击时，巴拉托夫年龄尚未满19岁。律师表示，被告人巴拉托夫并不想伤害任何人，也对自身的行为感到非常后悔。



据报道称，被捕时，巴拉托夫住在加拿大安大略省一处价值65万美元的豪宅当中，并购买了多辆豪车。他还不断在个人社交媒体上"炫富"。



美国法庭通过此次判决，向黑客群体传达了一个明确的信息，即：黑客若在不考虑雇佣方身份的情况下进行交易并获取非法利益，那么在犯罪行为中他们并非次要角色，其行为也将导致严重后果。