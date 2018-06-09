德国等5国当选联合国安理会非常任理事国

哈通社/阿斯塔纳/6月9日 -- 据新华社报道，联合国大会8日选举德国、多米尼加共和国、南非、比利时和印度尼西亚5国为2019年和2020年安理会非常任理事国。

此次参加角逐的有6个国家。由于安理会非常任理事国席位按地区分配，德国、多米尼加共和国、南非和比利时在选举时没有竞争对手，印度尼西亚和马尔代夫争夺亚太地区１个席位。

当天联合国190个会员国参加了投票。德国和多米尼加共和国均获得184票，南非、比利时、印度尼西亚和马尔代夫分别获得183票、181票、144票和46票。马尔代夫落选。

安理会非常任理事国由联合国大会通过无记名投票方式选举产生，候选国均需获得联大总投票数至少三分之二方可当选。

新当选５国的任期从2019年1月1日开始，将接替玻利维亚、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、荷兰和瑞典。

联合国安理会共有１５个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经选举每年更换5个，不能连选连任。10个非常任理事国席位按地区分配：非洲地区3个；亚太地区、拉美和加勒比地区、西欧和其他地区各2个；东欧地区1个。

安理会担负维持国际和平与安全的责任，是联合国主要机构之一。