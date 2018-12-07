哈通社/阿斯塔纳/12月7日 -- 国际空间站今年迎来了其升空20周年。国际空间站的历史还将联系到1998年1月在华盛顿签署的协议以及"礼炮计划"、"和平号空间站"、"天空实验室计划"以及"阿波罗-联盟测试计划"的落实。

曙光号功能货舱是国际太空站一个功能货舱，也是最早发射的一个组件。曙光号功能货舱于1998年11月20日被质子号运载火箭送入太空轨道。由此，空间站单个组建在两年时间里分别送往预定轨道。2000年11月首批宇航员登上国际空间站。

"哈萨克斯坦航天史可追溯到1990年。我于2015年和平号空间站参与了5项太空科学计划。其中包括太空空间对人体器官的影响、对地球的威胁及预防等问题。" 哈萨克斯坦宇航员、太空旅行国有控股公司副总裁阿伊登•阿伊姆别托夫说。





阿伊姆别托夫表示，旨在发射"联盟5"火箭的"巴伊铁列克"火箭发射综合体是哈萨克斯坦与俄罗斯太空领域合作的体现。目前该项目得到了巨大的进展。新设施位于拜科努尔航天发射场，项目设施在彼得罗巴甫尔举行的论坛期间进行了多次介绍。

据了解，国际空间站目前由5个国家或地区合作运转，包括美国国家航空航天局、俄罗斯联邦航天局、日本宇宙航空研究开发机构、加拿大太空局以及欧盟空间局。空间站由14个组建组成，总面积约一个足球场大小，重达400吨。

【编译：冰山】