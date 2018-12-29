全国将有5万旅客在列车上度过跨年夜

哈通社/阿斯塔纳/12月29日 - 新年夜当晚，数万铁路工作人员将在岗履职。

据哈萨克斯坦国家铁路公司新闻处消息，2018年12月31日-2019年1月1日的跨年夜期间，公司所属各地车站、节点的调度员、值班人员、司机及其助手、乘务员等各级员工将按照正常工作模式，在岗履行职务。



国家铁路公司通报称："国铁公司的1.3万职员、旅客运输公司的1500名职员，将在新年夜节日期间继续为广大旅客提供服务，保障列车运行。"





国家铁路公司调度员鲁斯铁木•吉克莫夫说："节日期间在岗履职对我而言是非常正常的事情。我已经这样值班了很多次，新年夜当值与其他工作日的工作，并没有什么特别的差异。列车按照既定的路线行驶，旅客向平常一样出行。我需要的，只是更加专注的工作，更加认真和亲和的对待旅客。"



国家铁路公司在新年节日期间，将采取多种措施，保障旅客出行并为旅客增添节日氛围。各车站将通过广播形式播送节日祝贺，列车上也会举办相应的庆祝活动。



据悉，将有至少5万名乘客在各地列车上度过跨年夜晚。



各地铁路保障系统将全力运转，确保严寒期间各线路通勤安全。



【编译：木合塔尔·木拉提】