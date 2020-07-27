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    15:42, 27 七月份 2020 | GMT +6

    5名哈萨克斯坦学生在欧洲物理奥林匹克竞赛中获奖

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    哈通社/努尔苏丹/7月27日--今年，哈萨克斯坦物理国家队首次参加了2020年欧洲物理奥林匹克竞赛（EuPHO 2020）。该奥林匹克竞赛于2020年7月20日至26日期间以远程模式举行。

    欧洲物理奥林匹克竞赛是面向对科学、认知和解题感兴趣的有天赋的学生举办的国际性物理竞赛。

    今年，来自世界57个国家/地区的250名学生参加了远程奥林匹克竞赛。

    哈萨克斯坦物理国家队由五名选手代表，他们是2019年国家奥林匹克竞赛的获胜者。

    竞赛包括两轮比赛：实验和理论比赛。

    根据奥林匹克竞赛的结果，哈萨克斯坦物理国家队获得了1金、2银、1铜，以及1份证书：

    玛尕吾恩·拉苏勒--来自东哈州塞梅市«Bilim innovation»专业学校，获得了金牌；

    德拉甘楚克·安东--来自巴甫洛达尔市第8中学，获得了银牌；

    卡勒德巴耶夫·热吾安--来自努尔苏丹市国家物理数学学校，获得了银牌；

    阔布兰·米拉斯--来自巴甫洛达尔市第8中学，获得了铜牌；

    扬琴科·阿列克谢--来自阿拉木图市国家物理数学学校，获得了证书。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    哈萨克斯坦 教育 黄金储备
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