5名哈萨克斯坦学生在欧洲物理奥林匹克竞赛中获奖

哈通社/努尔苏丹/7月27日--今年，哈萨克斯坦物理国家队首次参加了2020年欧洲物理奥林匹克竞赛（EuPHO 2020）。该奥林匹克竞赛于2020年7月20日至26日期间以远程模式举行。

欧洲物理奥林匹克竞赛是面向对科学、认知和解题感兴趣的有天赋的学生举办的国际性物理竞赛。

今年，来自世界57个国家/地区的250名学生参加了远程奥林匹克竞赛。

哈萨克斯坦物理国家队由五名选手代表，他们是2019年国家奥林匹克竞赛的获胜者。

竞赛包括两轮比赛：实验和理论比赛。

根据奥林匹克竞赛的结果，哈萨克斯坦物理国家队获得了1金、2银、1铜，以及1份证书：

玛尕吾恩·拉苏勒--来自东哈州塞梅市«Bilim innovation»专业学校，获得了金牌；

德拉甘楚克·安东--来自巴甫洛达尔市第8中学，获得了银牌；

卡勒德巴耶夫·热吾安--来自努尔苏丹市国家物理数学学校，获得了银牌；

阔布兰·米拉斯--来自巴甫洛达尔市第8中学，获得了铜牌；

扬琴科·阿列克谢--来自阿拉木图市国家物理数学学校，获得了证书。

【编译：阿拉依】