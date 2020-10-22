江布尔州计划引资兴建一座可年产5吨黄金的加工厂

哈通社/塔拉兹/10月22日 -- 江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫21日会见了当方的哈萨克斯坦蒙特拉有限责任公司Monterra LLP负责人，双方就在江布尔州投资兴建采矿和冶金综合体，以及进行金矿项目的开发问题进行了讨论。

据悉，江布尔州政府在2016年同哈萨克斯坦蒙特拉有限责任公司签署了关于建设采矿和冶金综合体的合作备忘录，并在同年就金矿勘探和后续开发签署了合作协议。

根据计划，当地已为投资方分配了建设所需的用地，而资方将向当地投资6亿欧元用于相关项目的建设。目前哈萨克斯坦蒙特拉有限责任公司正在开展前期勘探工作，对采矿和冶金综合体项目建设将在2021年正式启动，预计于2023年投入使用，随后将实施金矿的开发。

新项目将采用全新技术，确保对当地生态环境不造成影响。

金矿项目预计可年产黄金5吨，并可为当地提供1900多个长期工作岗位。

除相关项目的投资外，哈萨克斯坦蒙特拉有限责任公司还将向项目所在地的社会经济、人文发展和基础设施建设提供支持。

哈萨克斯坦蒙特拉有限责任公司成立于2015年，是德国蒙特拉集团（Monterra Group AG）的子公司。

【编译：木合塔尔·木拉提】