哈萨克斯坦国家基金资产已增加5万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/12月20日--据Ranking.kz网站消息，2020年12月，哈萨克斯坦国家基金资产达到27.8万亿坚戈，同比增长3.6％。在过去三年中，国家基金资产平均每年增长8.8％。

今年，国家基金为实施反危机措施拨出了大量资金。在2020年前11个月中，对共和国预算的转移支付保证金总额达到4.6万亿坚戈，比去年同期增长了51.3％。得益于此，《就业路线图》国家计划得以实施，采取了措施抗击冠状病毒，社会福利指数化，实施了减轻中小企业税收负担相关的地区补偿以及其他有助于缓解COVID-19大流行造成的损害的积极措施。

来自石油企业的直接税收入下降了48.2％。与此同时，国家基金的投资收入达到创纪录的3.6万亿坚戈，占总收入的72.3％。

国家基金的大部分资产由哈萨克斯坦中央银行管理；也使用外部经理的服务，这些服务可补充内部能力，使投资组合多样化并扩大现有的投资机会。国家基金资产主要投资于发达和新兴市场的高流动性证券。尽管金融市场高度波动，而且受到冠状病毒大流行造成的负面影响，但在今年的前9个月中，国家基金的收益率达到2.6％。

总体而言，从成立之初到2019年12月31日，国家基金的投资组合收益率为89.13％。投资运营的主要目标是安全，保持足够的流动性水平，确保长期盈利能力。

【编译：阿拉依】



