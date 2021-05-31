在哈外国公民居留证逾期免责期限将于5日后截止

哈通社/努尔苏丹/5月31日 – 哈萨克斯坦内务部再次发布公告，提醒在哈外国公民，临时居留证逾期的外国公民在哈萨克斯坦的免责居住期限将于2021年6月5日截止。

内务部顾问努尔德尔达·沃拉兹31日在线上新闻发布会上表示，6月5日，针对外国公民在哈萨克斯坦境内的临时免责居住期限将结束。

«哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会于2020年12月做出的决议将这一政策延长到了今年6月。内务部就办理外国人居留证件，以及确保外国公民无阻碍返回其原国籍国家采取了一系列保障措施，组织了隔离期间离境程序的解释说明工作。» 努尔德尔达·沃拉兹说。

据内务部代表介绍，新冠大流行爆发后，迄今已有46万外国公民办理了在哈临时居留的证件，相关部门允许这些外国公民在哈临时居住、工作、与家人团聚、接受教育或者接受医疗救治。

此外，还向6500多人发放或延长了验证期限。

有5.6万外国人离开了哈萨克斯坦返回本国。有3.5万多名中亚其他国家居民经哈萨克斯坦从俄罗斯回国。

努尔德尔达·沃拉兹指出，在哈外国公民应在5日前与相关部门联系，办理居留证件延期及相关手续，以免受到行政处罚。

【编译：木合塔尔·木拉提】