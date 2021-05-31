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    12:32, 31 五月 2021 | GMT +6

    在哈外国公民居留证逾期免责期限将于5日后截止

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    哈通社/努尔苏丹/5月31日 – 哈萨克斯坦内务部再次发布公告，提醒在哈外国公民，临时居留证逾期的外国公民在哈萨克斯坦的免责居住期限将于2021年6月5日截止。

    内务部顾问努尔德尔达·沃拉兹31日在线上新闻发布会上表示，6月5日，针对外国公民在哈萨克斯坦境内的临时免责居住期限将结束。

    «哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会于2020年12月做出的决议将这一政策延长到了今年6月。内务部就办理外国人居留证件，以及确保外国公民无阻碍返回其原国籍国家采取了一系列保障措施，组织了隔离期间离境程序的解释说明工作。» 努尔德尔达·沃拉兹说。

    据内务部代表介绍，新冠大流行爆发后，迄今已有46万外国公民办理了在哈临时居留的证件，相关部门允许这些外国公民在哈临时居住、工作、与家人团聚、接受教育或者接受医疗救治。

    此外，还向6500多人发放或延长了验证期限。

    有5.6万外国人离开了哈萨克斯坦返回本国。有3.5万多名中亚其他国家居民经哈萨克斯坦从俄罗斯回国。

    努尔德尔达·沃拉兹指出，在哈外国公民应在5日前与相关部门联系，办理居留证件延期及相关手续，以免受到行政处罚。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    政府 内务部 黄金储备
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