联合国：全球5月粮食价格指数上涨达近十年最高水平

哈通社/努尔苏丹/6月9日 -- 据新加坡《联合早报》报道，世界粮食价格正在迅速上涨。联合国日前发布的5月粮食价格指数比一年前上涨四成，达到2011年9月以来、约10年的最高水平。

联合国粮农组织(FAO)6月3日发布数据显示，5月粮食价格指数的平均值比4月提高5.8个百分点，达到127.1。指数连续12个月上升，正在以过去10年里的最快速度上升。

具体来看，谷物指数升至133.1，上升7.5个百分点。玉米、大豆和小麦等的价格联袂上涨。

越来越多观点认为，在谷物主要产地美国和南美，由于干燥和降雨等不稳定的天气影响，收获将进一步减少。

用于加工食品等的植物油上升12.7个百分点，升至174.7，明显上升。以全球消费量最大的棕榈油为例，主产地东南亚的产量增长乏力。生物柴油等燃料的需求增加预期也构成利多因素。砂糖和肉类的价格也持续上涨。

此外，粮食价格上涨还有其他原因。

由于新冠疫情导致的出行限制，从事田间劳动的外籍工人在很多国家出现短缺。目前随着疫苗的普及，粮食需求超预期快速复苏，生产跟不上需求，价格容易上涨。

另外，还存在全球货币宽松导致投资资金流向粮食的一面。

随着谷物行情的上涨，美国食品企业通用磨坊(General Mills)将启动谷物等的提价。雀巢总裁施耐德表示，«如今的环境非常不稳定，将对价格设定采取行动»。日本日清奥利友集团等也提出涨价。

对于因疫情导致工作和收入受到影响的家庭来说，粮食涨价构成沉重打击。如果在工资并未上升的情况下物价持续走高，将出现消费停滞不前的风险。这样一来，将招致企业收益恶化的恶性循环。

美联储认为，通货膨胀加速是暂时的。不过，随着经济活动的重启，如果物价持续走高、市场上的货币紧缩预期加强，投资资金有可能从新兴市场国家流出。巴西和俄罗斯警惕货币贬值和物价上涨，已启动加息。各国的货币政策的选择正在面临困境。