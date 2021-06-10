哈萨克斯坦5月商业活动指数提升

哈通社/努尔苏丹/6月10日 -- 哈萨克斯坦央行货币和信贷业务政策司司长詹多思·沙依玛尔达诺夫介绍了2021年5月哈萨克斯坦的商业活动指数相关情况。

据其介绍，5月的商业活动指数上升了0.6个百分点，达到51.1（四月份的商业活动指数为50.5）。

其中，服务业领域商业活动指数从4月分的50.7提升至5月份的52.3；建筑业领域由4月份的48下降至47.5；工业领域由50.4下降至49.6。

按地区计算，5月，阿克莫拉州(57.6)、卡拉干达州(56.6)的商业活动指数有较大增幅，而东哈州(43.9)的商业活动指数有所下降。

此外，上个月我国企业经营状况有所改善。

5月的商业环境指数为4.3（4月该指数为3.7）。企业对当前的产品/服务需求，通信/金融/贷款获得渠道给予了积极评价，但对税收负担和企业保护给予了负面反馈。

沙依玛尔达诺夫表示，商业活动指数是基于对企业当前绩效和对未来变化的期望进行调查而评定的。今年5月，共有459家企业参加了调查，其中包括219家服务部门企业、173家工业部门企业，67家建筑部门企业。

【编译：达娜】