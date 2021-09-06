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    14:54, 06 9月 2021 | GMT +6

    世界劳动自由度：哈萨克斯坦排名第5位

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    哈通社/努尔苏丹/9月6日—据finprom.kz网站报道，在世界各国劳动自由度排名中，哈萨克斯坦在182个国家中排名第5位，自由指数达86.2。

    排名前三位的国家分别是新加坡、文莱和美国。排名最后的是朝鲜。

    在独联体国家中，吉尔吉斯斯坦排名第13位，白俄罗斯 - 第23位、亚美尼亚 - 第25位、阿塞拜疆 - 第59位、乌兹别克斯坦 - 第83位、俄罗斯 - 第114位、乌克兰 - 第146位、塔吉克斯坦 – 第153 位、摩尔多瓦 –第177位、土库曼斯坦 - 第181 位。

    2021年第二季度，哈萨克斯坦就业人数达880 万人，同比增长 1.2%。

    按地区计算，就业人口最多的地区依次为阿拉木图（98.14万人，增长2.3%）、阿拉木图州（97.38万人，减少0.1%），和突厥斯坦州（77.7万人，减少0.6%）。

    就业人口最少的地区为北哈州，人数达28.85万人，同比减少0.7%。

    此外，今年，城市就业人口同比增长2.4%，达530万人，而农村地区则相反，就业人口下降0.6%，达350万人。

    【编译：达娜】

    标签:
    独联体 社会 黄金储备 就业人口 就业
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