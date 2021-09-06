世界劳动自由度：哈萨克斯坦排名第5位

哈通社/努尔苏丹/9月6日—据finprom.kz网站报道，在世界各国劳动自由度排名中，哈萨克斯坦在182个国家中排名第5位，自由指数达86.2。

排名前三位的国家分别是新加坡、文莱和美国。排名最后的是朝鲜。

在独联体国家中，吉尔吉斯斯坦排名第13位，白俄罗斯 - 第23位、亚美尼亚 - 第25位、阿塞拜疆 - 第59位、乌兹别克斯坦 - 第83位、俄罗斯 - 第114位、乌克兰 - 第146位、塔吉克斯坦 – 第153 位、摩尔多瓦 –第177位、土库曼斯坦 - 第181 位。

2021年第二季度，哈萨克斯坦就业人数达880 万人，同比增长 1.2%。

按地区计算，就业人口最多的地区依次为阿拉木图（98.14万人，增长2.3%）、阿拉木图州（97.38万人，减少0.1%），和突厥斯坦州（77.7万人，减少0.6%）。

就业人口最少的地区为北哈州，人数达28.85万人，同比减少0.7%。

此外，今年，城市就业人口同比增长2.4%，达530万人，而农村地区则相反，就业人口下降0.6%，达350万人。

【编译：达娜】