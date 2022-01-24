联合国秘书长呼吁采取行动 扑灭“5级全球紧急火灾”

哈通社/纽约/1月24日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯周五在联合国大会上表示，在“唯一可以确定的是会有更多的不确定性”的时刻，各国必须团结起来，打造一条新的、更有希望和平等的道路。他在讲话中阐述了2022年的工作优先事项。

他说：“我们面临着一场五级警报的全球火灾，需要所有国家的全力动员。”他表示，这五级警报包括：肆虐的新冠疫情、道德沦丧的全球金融体系、气候紧急情况、网络空间的无法治状态以及和平与安全受到削弱。

古特雷斯表示，从本质上讲，这些挑战都代表着全球治理的失败，因为当今的许多多边框架已经过时，不再符合时宜。

他强调，各国“必须进入应急模式”，采取行动，因为应对措施将决定未来几十年对全球产生的结果。

警报一: 新冠战役

古特雷斯说，阻止新冠病毒传播必须是所有地方的首要议程。他呼吁各国“在新冠战役中进入紧急状态。”

与此同时，病毒不能被用作破坏人权、限制公民空间和自由或实施过度限制的“幌子”。

他说：“我们的行动必须基于科学和常识。科学清楚地表明: 疫苗有效，疫苗可以拯救生命。”

然而，尽管全球战略规定在去年年底前为40%的人接种疫苗，在今年年中前为70%的人接种疫苗，但疫苗不平等现象依然存在。

优先考虑新冠疫苗全球获取机制

富裕国家的疫苗接种率是非洲国家的7倍，这意味着非洲大陆要到2024年8月才能达到70%的门槛。

古特雷斯说，尽管每月生产15亿剂疫苗，但分配却是“令人愤慨地不平等”。

他表示，“我们需要的不是像野火一样蔓延的病毒，而是要让疫苗像野火一样迅速扩散和分发。”他敦促所有国家和制造商优先向“新冠疫苗全球获取机制”团结倡议供应疫苗。

他还强调需要打击疫苗错误信息这一“瘟疫”，并加强对未来大流行病的准备，包括通过加强世界卫生组织的权威。

警报二: 改革全球金融

古特雷斯直言不讳地说，疫情还凸显了全球金融体系的失败。他说：“让我们实话实说: 全球金融体系道德沦丧。它偏袒富人，惩罚穷人。”

他说，金融体系本应通过金融证券支持经济来确保稳定，但不平衡的投资导致了不平衡的疫情复苏。

他补充说，较贫穷的国家正在经历这一代人所目睹的最慢的增长，而中等收入国家尽管贫困水平飙升，却无法获得债务减免。世界上大多数穷人是妇女和女孩，她们正在付出高昂代价，失去医疗保健、教育和工作。

“不稳定因素”

古特雷斯表示：“发达国家和发展中国家之间的分歧正在呈现出系统性的特点——这是导致不稳定、危机和被迫移民的因素。这些失衡不是一个小的设计问题，而是全球金融体系的一个特征。”

自新冠疫情暴发以来，古特雷斯秘书长一直呼吁改革全球金融体系，以更好地支持发展中国家。

他建议的措施包括将特别提款权(外汇储备资产)重新分配给现在需要帮助的国家，建立更公平的全球税收体系，以及解决非法资金流动问题。

古特雷斯在讲话中表示今年将继续推动改革，并敦促各国支持这一改革。

警报三: 气候紧急情况

他表示，各国别无选择，只能进入应对气候危机的“应急模式”。

他说，正如关于气候变化的《巴黎协定》所概述的那样，世界在将全球气温上升限制在比工业化前水平高1.5度的问题上大大偏离了轨道。

他指出，到本十年结束时，全球温室气体排放量必须减少45%，才能在本世纪中叶实现碳中和，这需要在2022年采取“大批行动”。

支持绿色过渡

古特雷斯说，考虑到共同但有区别的责任，所有属于主要排放国的发展中国家和发达国家必须做得更多、更快。

他呼吁建立联盟，向包括一些排放大国在内的国家提供财政和技术支持，这些国家在从煤电向可再生能源过渡时需要援助。

与此同时，各国政府必须加强《巴黎协定》规定的国家自主贡献和气候行动计划，直到它们共同实现45%的减排目标。

古特雷斯表示:“不能再建新的煤电厂。油气勘探不能再扩张。现在是对可再生能源基础设施进行前所未有大量投资的时候了，到2030年，每年投资将需增加两倍，达到5万亿美元。”

此外，富裕国家必须最终兑现承诺，从今年开始每年向发展中国家提供1000亿美元的气候融资。

行动和灵感

古特雷斯指出，适应气候变化的行动也是当务之急。在去年格拉斯哥举行的第26届气候变化大会上，各国承诺将适应资金从200亿美元增加一倍。他称这是迈出的“良好第一步”，尽管步伐还远远不够。

他说:“必须审查准入和资格制度，以使发展中国家能够按时获得所需的资金。”

他承认，应对气候变化需要非凡的努力，指出年轻人是灵感的来源。

他表示：“和许多其他问题一样，年轻人站在推动进步的第一线。让我们用行动响应他们的号召。”

警报四: 技术和网络空间

古特雷斯警告说，虽然技术为人类提供了非凡的可能性，但“日益加剧的数字领域混乱正在让最具破坏性的力量受益，并剥夺普通人的机会。”

他谈到，既要将互联网接入扩大到近30亿仍处于离线状态的人，又要应对数据滥用、错误信息和网络犯罪等风险。

他说：“我们的个人信息正被利用来控制或操纵我们，改变我们的行为，侵犯我们的人权，破坏民主制度。我们的选择在我们不知情的情况下遭到剥夺”。

他呼吁建立强有力的监管框架，以改变社交媒体公司的商业模式，这些公司“以公共安全为代价，从优先考虑上瘾、愤怒和焦虑的算法中获利”。

他提议建立一个全球数字契约，将政府、私营部门和民间社会聚集在一起，就支持全球数字合作的关键原则达成一致。

另一项提议是制定一项全球行为准则，以结束信息瘟疫和反对科学的战争，并促进包括在线信息在内的公共信息的完整性。

他还鼓励各国加紧努力，禁止制造致命的自主武器——标题写手可能更喜欢使用的措辞“机器人杀手”，并开始考虑生物技术和神经技术的新治理框架。

警报五: 和平与安全

古特雷斯指出，随着世界现在面临自1945年以来最多的暴力冲突，迫切需要和平。

在这方面，各国必须就诸多挑战采取行动；例如侵犯人权和破坏法治；民粹主义、种族主义和极端主义抬头；以及气候变化推升的人道主义危机。

古特雷斯强调了联合国对和平的承诺，表示将不遗余力地在全球多个领域动员开展国际行动。

例如，在阿富汗，目标是向人民提供支持，注入现金以避免经济崩溃，确保充分尊重国际法和人权，特别是妇女和女孩的人权，并有效打击恐怖主义。

安理会的团结

古特雷斯强调，“世界再大也承受不起拥有如此之多的热点地区”。他呼吁联合国安理会团结一致应对这些挑战。

他说：“必须处理地缘政治分歧，以避免全球混乱。我们需要最大限度地扩大合作领域，同时建立强有力的机制来避免局势升级。”

他表示，联合国还在努力确保妇女处于预防冲突、建立和平和建设和平的中心，并围绕和平进程参与决策和调解。

古特雷斯表示，鉴于全球冲突数量巨大，他呼吁加大对预防和建设和平的投资，强调需要一个强大和有效的联合国。

他说，过去几年，联合国在改革方面取得了重大进展。他敦促会员国继续提供支持，特别是对年度方案预算的支持。