欧佩克+明确哈萨克斯坦5月份石油生产限额

哈通社/努尔苏丹/4月1日 -- 哈萨克斯坦能源部公布了联合部长级监督委员会(JMMC)第39次会议和欧佩克+第27次部长级会议的相关结论。

消息称，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国3月31日以视频方式举行了第27次部长级会议。

哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫代表哈萨克斯坦出席会议。

会议对2022年2月份欧佩克+协议各方履行义务的情况进行了讨论。

与会产油国再次确认第19次部长级会议批准的基准和产量调整计划以及月度产量调整机制，将5月的月度总产量上调日均43.2万桶，直到完全取消限制。

声明说，与会产油国认为，目前原油市场的波动源于地缘政治形势的持续变化，而非市场基本面的变化；当前原油市场基本面和对未来走向的共识显示，市场供需平衡。

根据会议讨论结果，哈萨克斯坦在2022年5月的生产配额提升为日均163.8万桶。对超额部分的补偿操作将在2022年6月末前完成。

2020年4月，因新冠疫情冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国、即«欧佩克+»合作机制达成减产协议。2021年7月，«欧佩克+»在第19次部长级会议上达成协议，同意从当年8月起每月将其总产量上调日均40万桶，直至逐步取消日均580万桶的减产。

【编译：木合塔尔·木拉提】