韩新冠疫情风险连续5周维持最高级别

哈通社/努尔苏丹/4月5日-- 据韩联社消息， 韩国中央防疫对策本部5日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例26.6135万例，累计确诊1426.7401万例。

单日确诊病例较前一天大增13.8945万例。周末检测数量减少所产生的影响不再，新增病例规模重新反弹，但较一周前（3月29日）少8.1355万例，较两周前（3月22日）少8.7756万例，呈缓慢减少势头。

新增病例中社区感染病例26.6108万例，境外输入性病例27例。新增死亡病例209例，累计死亡1.7662万例，平均致死率为0.12%。现有重症患者1121例，连续四天保持在1100例以上。

韩国中央防疫对策本部5日发布的疫情危险程度评估结果显示，韩国全境上周（3月27日至本月2日）新冠疫情风险程度为最高级«很高»。这是风险程度从2月27日起连续5周保持很高水平。

防疫部门每周综合考虑重症病床使用率、每周新增重症病例数、60周岁以上确诊病例数等18项指标后对总体风险程度进行评估，风险程度从低到高依次为«低»、«低»、«中»、«高»、«很高»。虽然新冠新变异株«奥密克戎»疫情形势近期趋稳，但重症病床等医疗资源压力仍大，因此评估如上。