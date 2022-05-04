前三个月哈萨克斯坦航空公司的旅客运输量同比增长5%

哈通社/努尔苏丹/5月4日--2022年前三个月哈萨克斯坦航空公司的旅客运输量同比增长5%。

据民航委员会消息，2022年1-3月，哈萨克斯坦航空公司通过国内航线运输旅客150万人次（2021年同期为170万人次，2020年为110万人次），通过国际航线运输旅客50万人次（2021同期年为40万人次，2020年为40万人次）。

其中，阿斯塔纳航空（Air Astana）公司的客运量为近80万人次，飞狮航空（FlyArystan）和斯卡特（SCAT）航空公司的客运量为近50万人次。

前三个月，机场服务为370万人次，同比增长2%。

目前，国内航班由5家航空公司运营，每周通过57条航线执飞613班次。

此外，每周有飞往24国的319班国际航班，通过77个国际航线执飞。

自哈萨克斯坦起飞的国际航班抵达以下24个国家：土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、塔吉克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、德国、埃及、韩国、荷兰、波兰、亚美尼亚、英国、马尔代夫、泰国、阿塞拜疆、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯、蒙古、印度、伊朗国家。

【编译：阿依波塔】