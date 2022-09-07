日本放宽入境政策 上限增至单日5万人

哈通社/东京/9月7日 —— 据共同社报道，日本政府7日放宽了新冠边境口岸对策，包括回国日本人在内的单日入境人数上限从2万人上调至5万人，游客接纳也取消了此前仅以102个国家和地区为对象的限制。首相岸田文雄接连公布国内确诊患者缩短疗养期等着力于与新冠共存的措施，在观光方面也希望访日外国游客恢复。

然而，必须取得签证等限制措施仍保留。多数观点认为，疫情前人数最多的中国大陆游客预计暂时无法恢复，即使此次放宽也很难带动访日游客大幅增加。入境旅游消费等经济效果或将十分有限。

日本政府在6月1日已将单日入境人数上限从1万人提高至2万人，此次是再次放宽。一系列的边境口岸对策中，原先入境时必须提供的离境前72小时以内阴性证明也可凭第三剂疫苗接种证明予以免除。原先仅限带导游的团队游，此次则放开不带导游的旅游套餐，条件是通过旅行社预订往返机票和住宿。

个人预订机票和住宿的自由行由于旅行社无法掌握行程而暂不放开。

大型旅行社JTB对此次的放宽表示欢迎，称“入境人数增加会使海外航线恢复，将做好揽客准备”。日本航空的负责人也表示“日本起降航班的预订量呈增加趋势”。

另一方面，有百货店相关人士表示尚未着手准备开设免税品卖场等，并分析称：“在中国从严限制本国国民出境的情况下，入境旅游消费难有重大起色。”某高级酒店相关人士也指出：“预约没有明显增加。海外富裕阶层正在等待个人旅游的解禁。”

东日本铁路公司（JR东日本）社长深泽祐二6日召开记者会，考虑到个人旅游的解禁，提出“希望进一步放宽政策，让更多海外游客能来日本”。