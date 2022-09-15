今年以试点方式发放5类津贴

哈通社/努尔苏丹/9月15日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫15日在总理府主持召开数字化问题委员会工作会议。

会上，数字发展、创新和航空航天工业部部长表示，在Smart Data Ukimet国家平台发展框架内，已开发了《家庭数字卡》信息系统，以有前瞻性地推进社会支持措施。

在该系统中，我国全体公民以经济、社会和住房状况、健康指标、教育程度划分为5个范畴。在此基础上，确定必要的支持措施，然后通过发送短信通知公民接受相应社会支持。





自2022年9月1日期，以试点方式发放5类津贴：生育及婴儿照料、残疾儿童照料、失业和残疾津贴。计划在年底之前再增加五项服务：对失去供养者的社会福利金、多子女母亲津贴、针对性社会补助、金项链或银项链获得者津贴和养老金。

政府总理对正在进行的工作表示支持，并指示促进国家机构和准国家公司信息系统整合，以有效分析数据并提高公共服务质量。





会议还讨论了eHealth电子医疗体系结构发展问题，该结构集合了卫生部和医疗机构所有信息系统。

会议还涉及第五代5G/IMT移动通信标准引入问题。不久的将来，将举行公开拍卖，分配相关无线电频率。据数字发展、创新和航空航天工业部称，将有近100家公司参加拍卖会，以确保有效的竞争。

【编译：阿遥】