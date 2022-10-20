世卫组织：全球5亿人面临罹患慢性疾病的风险

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织19日警告称，如果世界各国政府不采取紧急行动鼓励人们锻炼身体，在2020至2030年间，全球将有近5亿人因缺乏锻炼而患心脏病、肥胖症、糖尿病或其他非传染性疾病。

世卫组织表示，不作为和不锻炼的代价是高昂的，全球每年需要为此额外支出270亿美元的医疗费用。

世卫组织发布的《2022年全球身体活动状况报告》衡量了各国政府落实建议的力度，以鼓励不同年龄及身体状况的人群加强锻炼。

报告搜集了来自194个国家的数据。数据显示，总体而言，全球在这一领域进展缓慢，各国需要加快制订和执行相关政策，以强化人们的体格，提高心率，帮助预防疾病，并减轻本已不堪重负的卫生服务体系的压力。

统计数字揭示各国面临着严峻的挑战：

只有不到50%的国家有全民健身政策，其中不到40%被执行。

只有30%的国家有面向不同年龄的人群的全民健身指南。

虽然几乎所有国家都拥有用于监测成人锻炼情况的系统，但只有75%的国家会监测青少年的锻炼情况，不到30%的国家会监测5岁以下儿童的锻炼情况。

在交通政策层面，只有略高于40%的国家制订了道路设计标准，确保步行和骑行更加安全。

谭德塞呼吁人们“动起来”

世卫组织总干事谭德塞表示：

-我们需要更多的国家加大力度，实施相应的政策，鼓励人们通过步行、骑行，参与体育运动和其他锻炼等方式，变得更加有活力。各国能从中受益匪浅，这不仅有利于促进个人的身心健康，还能为社会、环境和经济带来益处……我们希望各国和合作伙伴利用好这份报告，为所有人建设更有活力、更健康和更公平的社会。

报告指出，如果忽视身体锻炼的重要性，各国将为此次承受巨大的经济负担。据预计，到2030年，用于治疗可预防的非传染性疾病新病例的费用将高达3000亿美元。

虽然近年来各国推出了更多的政策，用于应对非传染性疾病以及鼓励人们锻炼，但目前28%的政策缺乏资金或没有被执行。

世卫组织表示，一些国家积极开展全国性的宣传活动或鼓励全民参与健身活动，以此宣扬加强锻炼的益处，这是值得称道的。

但这些活动受到新冠疫情的阻碍，其他政策的执行也受到了影响，许多社区在提高人们的心率方面的差距被进一步扩大。

健康计划

为帮助各国促进人们加强锻炼，世卫组织在《2018-2030年促进身体活动全球行动计划》中提出了20条政策建议。

其中包括建设更安全的道路，鼓励人们骑行和步行，并在儿童保育、学校、初级卫生保健和工作场所等关键场所提供更多的锻炼方案和机会。

世卫组织身体活动司司长菲奥娜•布尔 (Fiona Bull) 说：

-虽然我们知道部分国家的确有相关数据，但我们缺少全球公认的指标，用于衡量人们获取公园、自行车道、步道等基础设施资源的情况。因此，我们无法报告或追踪全球基础设施的供应情况，以促进人们锻炼。

-这可能是一个恶性循环，缺乏统一的指标和数据意味着没有追踪和问责，而这往往会导致缺乏相应的政策和投资。只有衡量了实际情况，各国才会采取相应的行动。我们还需作出更多的努力，全面、积极地跟进各国在促进全民健身上的行动。-她补充说道。

全民健身

报告呼吁各国将促进健身作为一项优先事项，这是改善人们的健康和应对非传染性疾病的关键，并将其纳入所有相关政策，开发相应的工具，并制订指导和培训。

世卫组织健康宣传项目负责人鲁迪格• 克雷奇 (Ruediger Krech) 说：

-鼓励所有人加强锻炼有利于促进公共卫生和经济发展。我们需要促进包容性方案，以鼓励全民健身，并确保人们能够更容易地获取这些资源。

该报告向各国发出了明确呼吁，要求所有利益攸关方加快采取有力的行动，加强合作，以实现到2030年将缺乏锻炼的流行率降低15%的全球目标。